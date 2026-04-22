Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростов существенно отстает от Краснодара по количеству «умных» новостроек

В Ростове «умных» ЖК оказалось в 8 раз меньше, чем в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Согласно свежим данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Ростов-на-Дону демонстрирует значительное отставание от соседнего Краснодара в сфере внедрения интеллектуальных систем в жилом строительстве.

На текущий момент в реестре «умных» домов числится всего четыре ростовских жилых комплекса, в то время как в кубанской столице их количество достигло 35. Таким образом, разрыв между городами-соседями стал восьмикратным. Об этом со ссылкой на заместителя коммерческого директора ЕРЗ сообщило издание «Ъ-Ростов».

По мнению эксперта, такая существенная разница обусловлена спецификой рынков недвижимости в двух регионах.

Отметим, что система классификации «умных» многоквартирных домов была официально запущена в России в 2021 году. Процедура позволяет присваивать новостройкам определенные классы в зависимости от уровня их технологической оснащенности.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.