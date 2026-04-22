Ростов существенно отстает от Краснодара по количеству «умных» новостроек

Согласно свежим данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), Ростов-на-Дону демонстрирует значительное отставание от соседнего Краснодара в сфере внедрения интеллектуальных систем в жилом строительстве.
На текущий момент в реестре «умных» домов числится всего четыре ростовских жилых комплекса, в то время как в кубанской столице их количество достигло 35. Таким образом, разрыв между городами-соседями стал восьмикратным. Об этом со ссылкой на заместителя коммерческого директора ЕРЗ сообщило издание «Ъ-Ростов».
По мнению эксперта, такая существенная разница обусловлена спецификой рынков недвижимости в двух регионах.
Отметим, что система классификации «умных» многоквартирных домов была официально запущена в России в 2021 году. Процедура позволяет присваивать новостройкам определенные классы в зависимости от уровня их технологической оснащенности.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.