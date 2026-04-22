Ростов существенно отстает от Краснодара по количеству «умных» новостроек

На текущий момент в реестре «умных» домов числится всего четыре ростовских жилых комплекса, в то время как в кубанской столице их количество достигло 35. Таким образом, разрыв между городами-соседями стал восьмикратным. Об этом со ссылкой на заместителя коммерческого директора ЕРЗ сообщило издание «Ъ-Ростов».