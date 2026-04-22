Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения уровня холестерина

Диетолог Джен Уолпол в беседе с Daily Mail назвала неожиданный продукт для профилактики болезней сердца. По словам специалиста, низкий уровень холестерина помогают поддерживать грецкие орехи.
В них содержатся жиры, клетчатка и белок, что делает их невероятно питательными и полезными, отметила эксперт.
Она заявила, что для снижения общего уровеня холестерина, включая «плохой» холестерин на 7 процентов, достаточно всего одной горсти грецких орехов в день.
Кроме того, грецкие орехи приносят пользу сердцу, мозгу и помогают контролировать аппетит, добавила диетолог.
Но в больших количествах они, по словам Уолпол, могут нарушать пищеварение. При приеме лекарств для разжижения крови их тоже нужно употреблять с осторожностью, заключила эксперт.
Ранее врачи предостерегли от борьбы с раком по рецепту президента США Дональда Трампа.