Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения уровня холестерина

Диетолог Джен Уолпол в беседе с Daily Mail назвала неожиданный продукт для профилактики болезней сердца. По словам специалиста, низкий уровень холестерина помогают поддерживать грецкие орехи.

В них содержатся жиры, клетчатка и белок, что делает их невероятно питательными и полезными, отметила эксперт.

Она заявила, что для снижения общего уровеня холестерина, включая «плохой» холестерин на 7 процентов, достаточно всего одной горсти грецких орехов в день.

Кроме того, грецкие орехи приносят пользу сердцу, мозгу и помогают контролировать аппетит, добавила диетолог.

Но в больших количествах они, по словам Уолпол, могут нарушать пищеварение. При приеме лекарств для разжижения крови их тоже нужно употреблять с осторожностью, заключила эксперт.

Ранее врачи предостерегли от борьбы с раком по рецепту президента США Дональда Трампа.

