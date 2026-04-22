В Новгородской области заработают 6 новых медпунктов

Шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов откроются в Новгородской области в этом году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Современные здания появятся в Солецком, Боровичском и Холмском округах. Все медицинские объекты оборудуют по стандартам Минздрава России. Специалисты в комфортных условиях смогут проводить прием пациентов, диспансеризацию и вакцинацию. Отметим, что в прошлом году в регионе установили 47 новых ФАПов и врачебных амбулаторий в 12 округах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.