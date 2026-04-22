Гандболистки из Новороссийска стали призерами на первенстве Кубани

Третье место на первенстве Краснодарского края по гандболу среди девочек до 13 лет заняли спортсменки из Новороссийска, сообщили в администрации города. Турнир прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в Усть-Лабинске. Команда новороссийской спортивной школы «Факел» показала настоящий командный дух. Девушки одержали победы над сборными Сочи и Усть-Лабинска, а также достойно сыграли с командами Краснодара и Тимашевска.
В матче за третье место они встретились с командой Усть-Лабинска. К концу первого тайма счет был 9:5 в пользу соперниц, но во втором тайме спортсменки из Новороссийска переломили ход игры и завершили встречу с уверенной победой — 19:13.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.