В Ярославской области стартовал медиафорум

Региональный медиафорум «ЛайкМедиа» стартовал в Некрасовском округе Ярославской области, сообщили во Дворце молодежи. Он реализуется по программе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие объединяет школьников, студентов и выпускников, которые работают с информацией, фотографируют, снимают видео, занимаются дизайном и другими медиа направлениями.
Форум проводится ярославским Дворцом молодежи с 2018 года и уже стал экспертной площадкой всероссийского уровня. В этот раз участники обсудят современные тренды и вызовы в сфере медиа, предложат свои идеи для развития бренда «Яро. Славно. Молодежно» и встретятся с экспертами отрасли. В программе также есть интерактивные форматы, творческие мастерские и площадки для обмена опытом.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.