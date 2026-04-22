Красноярцы снимают еще одну новогоднюю комедию

КРАСНОЯРСК, 22 апреля, ФедералПресс. В России стартовали съемки комедийную фэнтези-сказку «Очень сказочные дела», которая будет показана в преддверии Нового года. В работе над картиной приняли участие продюсеры из Красноярского края — Андрей Шелков и Максим Ткаченко, рассказали в пресс-службе телеканала.

«Это очень необычное кино, которым мы открываем новую сказочную вселенную. В фильме будет отсылка на “Очень странные дела” — сериал, который взорвал весь мир. Но в нашей вселенной Аладдин будет соседствовать со Змеем Горынычем. В базе будут, безусловно, русские народные сказки», — поделился Андрей Шелков.

Главную роль в новой работе исполнит Тимур Батрутдинов.

Команда ранее уже сняла такие новогодние фильмы, как «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».

Ранее в беседе с «ФедералПресс» режиссер Владимир Копуш рассказал о перспективах развития кинематографа в Сибири, также издание подготовило подборку фильмов и сериалов, созданных при участии талантов из СФО. Кроме того, стало известно, что сибирские актеры сыграли в двух комедийных сериалах. А еще в продолжении популярного сериала сыграли сразу 8 красноярцев.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.