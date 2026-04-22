Красноярцы снимают еще одну новогоднюю комедию

«Это очень необычное кино, которым мы открываем новую сказочную вселенную. В фильме будет отсылка на “Очень странные дела” — сериал, который взорвал весь мир. Но в нашей вселенной Аладдин будет соседствовать со Змеем Горынычем. В базе будут, безусловно, русские народные сказки», — поделился Андрей Шелков.
Главную роль в новой работе исполнит Тимур Батрутдинов.
Команда ранее уже сняла такие новогодние фильмы, как «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».
Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.