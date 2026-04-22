На острове Канта в Калининграде открыли скульптуру студента с томиком «Критики чистого разума». Композицию разместили на набережной напротив памятника Николаю Чудотворцу.
Открытие состоялось 22 апреля, в день рождения Иммануила Канта. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, скульптуру выполнили из бронзы. Она представляет собой молодого человека, который опирается на парапет и держит в руках «Критику чистого разума». Высота фигуры составляет 180 сантиметров.
Жителей и гостей Калининграда просят не тереть очки у скульптуры. Имя памятнику выберут через голосование на сайте Кафедрального собора.
Автором скульптуры является Ованнес Минасян. На изготовление композиции потребовалось девять месяцев. Прототипом стал студент философского факультета БФУ имени Канта Михаил.