Корабли Балтфлота отстрелялись по условному противнику

— Также по замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлет беспилотных летательных аппаратов условного противника, — рассказали в пресс-службе БФ. — Ударная группа была приведена в готовность к применению средств противовоздушной обороны, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были уничтожены посредством корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.