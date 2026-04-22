Корабли Балтфлота отстрелялись по условному противнику

В акватории моря прошли зачетно-тактические учения ударной группы из четырех МРК.

Источник: Комсомольская правда

Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Ставрополь», «Град» и «Орехово-Зуево» из соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря.

В качестве морской мишени был задействован малый корабельный щит, имитирующий боевой корабль условного противника. Стреляли по нему из 100-миллиметровых и 30-миллиметровых пушек.

— Также по замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлет беспилотных летательных аппаратов условного противника, — рассказали в пресс-службе БФ. — Ударная группа была приведена в готовность к применению средств противовоздушной обороны, боевые расчеты начали прием и анализ данных по воздушной обстановке. После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были уничтожены посредством корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.