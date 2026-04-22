В Казани впервые запускают инженерную школу для учеников 7−8-х классов

Инженерная школа для учеников 7−8-х классов впервые стартовала в передовой инженерной школе Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева (ПИШ КАИ) в Татарстане, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Развитие инженерного образования соответствует целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Первым участником стала 179-я гимназия. Школьники будут осваивать три практических направления: 3D-моделирование и печать на 3D-принтерах, пилотирование и сборку дронов, а также основы электроники и пайки. Занятия ведут наставники ПИШ КАИ — эксперты в области авиации, робототехники и 3D-технологий.
Как отметил начальник Центра скаутинга ПИШ КАИ Ирек Фатхутдинов, проект поможет ребятам определиться с будущей профессией и получить практические навыки, особенно в гимназии, где уже действуют профильные авиастроительные классы.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.