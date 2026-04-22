Дуров заявил, что ему пришла повестка как подозреваемому на старый адрес в России

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду, 22 апреля, сообщил, что в квартиру в России, где он жил 20 лет назад, пришла повестка, адресованная ему как подозреваемому.

— Они, должно быть, подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку, — предположил бизнесмен в своем Telegram-канале.

По его словам, он гордится тем, что виновен.

24 февраля СМИ сообщили, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Журналисты уточнили, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием его мессенджера, превысило 153 тысячи, при этом из них 33 тысячи составляют преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

12 февраля Павел Дуров высказался, что устранение конкуренции среди мессенджеров снизит качество жизни и безопасности общения граждан. Бизнесмен привел в пример китайскую платформу WeChat, которая в начале 2010-х стала «абсолютным лидером» в конкурентной среде, предложив китайским пользователям лучший сервис.

