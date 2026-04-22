Борец из Новороссийска занял 1-е место на международном турнире

Назар Берковский стал лучшим в весовой категории 77 кг.

Источник: Национальные проекты России

Золото международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 21 года, который прошел с 16 по 20 апреля в турецкой Анталии, завоевал спортсмен из Новороссийска Краснодарского края. Соревнования соответствуют задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города.

В турнире участвовали представители Азербайджана, Турции, России, Киргизии, Казахстана и Венгрии. Воспитанник новороссийской спортивной школы «Натухаевская» Назар Берковский завоевал первое место в весовой категории 77 кг.

В первой встрече он одержал досрочную победу над представителем Киргизии, вторую и третью схватки также с борцами из Киргизии выиграл чисто технически. В поединке за выход в финал Назар одолел представителя Венгрии, завершив встречу чистой технической победой. В решающем поединке в упорной борьбе со счетом 8:5 он победил спортсмена из Азербайджана.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

