Суд продлил на полгода арест члену «Яблока» Круглову* по делу о фейках о ВС РФ

Политик обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации Вооруженных силах Российской Федерации. Круглова* оставят в СИЗО еще на шесть месяцев до 22 октября. Уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ против него было возбуждено после публикации двух фейковых постов о действиях ВС России в Telegram-канале в апреле 2022 года. Сам политик свою вину признавать отказывается.