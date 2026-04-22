Суд продлил на полгода арест члену «Яблока» Круглову* по делу о фейках о ВС РФ

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил срок содержания под стражей Максиму Круглову*, уполномоченному московского регионального отделения политической партии «Яблоко». Об этом пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Политик обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации Вооруженных силах Российской Федерации. Круглова* оставят в СИЗО еще на шесть месяцев до 22 октября. Уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ против него было возбуждено после публикации двух фейковых постов о действиях ВС России в Telegram-канале в апреле 2022 года. Сам политик свою вину признавать отказывается.
Ранее KP.RU писал, что в Омске суд оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях фейкового фото бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме. В суде омич объяснил, что опубликовал фото из-за несогласия с высказываниями Чубайса, не заметил свастику из-за плохого качества и не имел намерения пропагандировать нацизм.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации.