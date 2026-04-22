В Мещанском районе Москвы появится школа на 1,1 тысячи учеников

Новую школу построят в Мещанском районе Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Возведение современных социальных учреждений соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Пятиэтажное здание площадью около 20 тысяч квадратных метров возведут на Большой Переяславской улице. Оно будет рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1-го по 11-й класс. Архитектурную концепцию уже согласовали.
На первом этаже разместят общественные пространства, медиатеки и трансформируемые спортзалы, в атриуме будут проводить лекции и выставки. Второй и третий этажи отдадут под начальную школу, обеденные залы и дополнительный спортзал с выходом на внутреннюю террасу-двор. Четвертый и пятый этажи займут кабинеты для средней и старшей школы.
В здании создадут безбарьерную среду, обеспечат естественное освещение, в отделке используют природные текстуры дерева и камня. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, амфитеатр, а перед входом — просторная площадь для торжественных линеек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.