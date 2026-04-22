Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквиччиарини рассказал, что вложил свои деньги в новый бизнес Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, рассказала, что с запуском бренда косметики ей помог ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. В личном блоге мужчина подтвердил это и рассказал, что копил средства на открытие собственной танцевальной школы.

— Если честно, у меня был план на эти деньги. Я хотел открывать свою школу — танцевальную студию. И это всегда была единственная мечта. Для меня это возможность делать что-то вместе с Лерой. Я верю в ее проект, — поделился Сквиччиарини.

Сама блогер переживает тяжелый жизненный период. У Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить.

Луис Сквиччиарини опубликовал видеоролик, в котором блогерша носит парик. На кадрах также видно, как Чекалина держит на руках новорожденного сына.

«Вечерняя Москва» узнала у Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.

