Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белнефтехим» сказал о начале транзита нефти через Беларусь в Венгрию и Словакии

В «Белнефтехиме» подтвердили информацию о начале транзита нефти в направлении Венгрии и Словакии.

Источник: Комсомольская правда

В концерне «Белнефтехим» официально, как передает БелТА, подтвердили информацию о начале нефтетранзита через территорию Республики Беларусь в направлении Венгрии и Словакии. Сообщается, что транзит нефти начал осуществляться в среду, 22 апреля 2026 года.

Как информирует названный источник, ранее украинская организация «Укртранснафта» проинформировала, в свою очередь, венгерскую нефтегазовую компанию MOL о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из России через территорию Беларусь.

