Ростовские власти не нашли деньги на новый корпус Центральной городской больницы

Идею строительства обсуждают с 2018 года, когда экс-глава администрации Виталий Кушнарев анонсировал участие московской ГК «ВИС» на условиях концессии с частично платными услугами. От концессии отказались, и в начале 2022 года новый сити-менеджер Алексей Логвиненко обещал старт работ в том же году при поддержке экс-губернатора Василия Голубева: «Губернатор нас поддержал и сказал, что будет помогать, что деньги на новый корпус будут». Сроки срывали неоднократно: Алексей Логвиненко перенес их на 2023-й, опубликовав в Telegram эскизы 8-этажного здания — на этаж меньше изначального плана.