Большая вода захватывает набережную Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Одна из визитных карточек Волгограда, с приходом «большой воды» Центральная набережная стала магнитом, притягивающим к себе десятки горожан. Пока одни наблюдают за торжеством стихии и ее способности одолеть любые преграды, другие не упускают случая провести фотосессию, которая возможна всего один раз в году. Только здесь и только сейчас.