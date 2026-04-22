В Кабардино-Балкарии выросло производство мяса и молока

Производство мяса в Кабардино-Балкарской республике выросло на 2,1%, молока — на 2,3%, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
За первые два месяца 2026 года в хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии было произведено 16,2 тыс. тонн мяса скота и птицы, а также 61,6 тыс. тонн молока.
Кроме того, как сообщили в региональном минсельхозе, при поддержке нацпроекта в регионе ведется ремонт учебного корпуса Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.