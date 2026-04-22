В Перми в библиотеке Горького появится центр реставрации редких книг

Открытие центра приурочено к 190-летию библиотеки.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Пермской краевой библиотеке имени А. М. Горького начнет работу Центр консервации и реставрации библиотечных фондов.

Открытие центра приурочено к 190-летию библиотеки и считается важным шагом для сохранения культурного наследия края. В государственных, муниципальных библиотеках и музеях региона хранится большое количество документов, которым требуется профессиональное восстановление и защита.

В Пермском крае находится более 7 тысяч старопечатных книг, созданных с XV века до 1830 года. Они распределены между 23 учреждениями в 17 населённых пунктах. Особенно нуждаются в сохранении редкие фонды Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина и Кунгурского краеведческого музея, где требуется дезинфекция, консервация и реставрация книг.

Новый центр позволит сохранить книжное наследие региона на долгие годы. Уже в первый год работы планируется переплести около 1100 книжных памятников, восстановить 90 из них, изготовить 1300 специальных контейнеров для защиты от внешней среды и упаковать 200 документов в защитную плёнку.

Центр будет оснащён современным оборудованием. Его сотрудники пройдут специальное обучение в Российской государственной библиотеке по программам сохранения фондов.