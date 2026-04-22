В Перми в библиотеке Горького появится центр реставрации редких книг

В Пермском крае находится более 7 тысяч старопечатных книг, созданных с XV века до 1830 года. Они распределены между 23 учреждениями в 17 населённых пунктах. Особенно нуждаются в сохранении редкие фонды Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина и Кунгурского краеведческого музея, где требуется дезинфекция, консервация и реставрация книг.