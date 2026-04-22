В Иране раскрыли причину продолжения блокировки Ормузского пролива

Иран не намерен открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Соединенные Штаты продолжают нарушать условия перемирия. Такое заявление сделал в социальной сети X председатель парламента исламского государства Мохаммад-Багер Галибаф.
Он напомнил, что прекращение огня имеет смысл лишь тогда, когда при нем не открывают морскую блокаду и не захватывают заложников.
«Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия», — написал Галибаф в публикации.
Ранее западные СМИ сообщали, что Штаты вывели свою морскую охоту на иранские танкеры далеко за пределы территории Ближнего Востока. Согласно данным WP, американские войска начинают расширять зону боевых операций. Теперь они действуют в Индо-Тихоокеанском регионе, где пытаются задерживать различные корабли с нефтью.