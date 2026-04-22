Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране раскрыли причину продолжения блокировки Ормузского пролива

Галибаф: Иран не откроет Ормузский пролив, пока США нарушают перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Иран не намерен открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Соединенные Штаты продолжают нарушать условия перемирия. Такое заявление сделал в социальной сети X председатель парламента исламского государства Мохаммад-Багер Галибаф.

Он напомнил, что прекращение огня имеет смысл лишь тогда, когда при нем не открывают морскую блокаду и не захватывают заложников.

«Открытие Ормузского пролива невозможно при вопиющем нарушении перемирия», — написал Галибаф в публикации.

Ранее западные СМИ сообщали, что Штаты вывели свою морскую охоту на иранские танкеры далеко за пределы территории Ближнего Востока. Согласно данным WP, американские войска начинают расширять зону боевых операций. Теперь они действуют в Индо-Тихоокеанском регионе, где пытаются задерживать различные корабли с нефтью.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше