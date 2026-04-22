В городе Сердобске в Пензенской области благоустроят пешеходную зону

Работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Балашовской стартовали в городе Сердобске в Пензенской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Как отметил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Михалев, обновленная пешеходная зона должна стать площадкой для отдыха и досуга жителей всех возрастов. При планировании работ учтены интересы различных групп населения. Кроме того, предусмотрены создание удобных зон для отдыха и установка современного освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.