Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Сердобске в Пензенской области благоустроят пешеходную зону

Она станет площадкой для отдыха и досуга жителей всех возрастов.

Работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Балашовской стартовали в городе Сердобске в Пензенской области в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

Как отметил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Михалев, обновленная пешеходная зона должна стать площадкой для отдыха и досуга жителей всех возрастов. При планировании работ учтены интересы различных групп населения. Кроме того, предусмотрены создание удобных зон для отдыха и установка современного освещения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.