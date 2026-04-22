В Ростове 20 млн рублей направят на обслуживание мостов

В Донской столице ищут подрядчика для технического обслуживания городских мостов и путепроводов. Соответствующий тендер от Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры (МБУ «Дирекция СОТИ») был размещен на портале госзакупок.
Максимальная стоимость контракта составляет 20 миллионов рублей. Согласно техзаданию, работы будут финансироваться из бюджета.
Перед победителем торгов стоит задача обеспечить надлежащее техническое состояние транспортных объектов в срок до конца текущего года.
