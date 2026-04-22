Конюхов рассказал, как айсберг А23а унес полярную станцию «Дружная» 40 лет назад

Полностью разрушившийся в океане антарктический айсберг А23а 40 лет назад унес с собой полярную сезонную станцию «Дружная». Об этом в среду, 22 апреля, рассказал путешественник и действительный член Русского географического общества Федор Конюхов.
— Когда этот айсберг оторвало, то там была наша полярная сезонная станция «Дружная» с экспедицией Дмитрия Шпаро. Мы туда наши вещи забросили. И потом мы сидим, нам надо вылетать в Антарктиду, а передают, что айсберг откололся, и станция «Дружная» уходит вместе с ним, — отметил путешественник в беседе с ТАСС.
21 апреля айсберг А23а, который раньше считали крупнейшим ледовым основанием в мире за последние 40 лет, полностью раскололся и растаял. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера и находился на мели в море Уэдделла на протяжении 30 лет. Тогда площадь айсберга составляла 4,1 тысячи квадратных километров.
21 февраля Федор Конюхов рассказал, что за три месяца, проведенных в Антарктиде, он собрал более 100 килограммов различного пластика, который выбрасывает океан. Он пояснил, что пластиковые изделия дрейфуют в водах Южного океана, который омывает Антарктиду, и полуостров накапливает весь этот мусор.