Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конюхов рассказал, как айсберг А23а унес полярную станцию «Дружная» 40 лет назад

Полностью разрушившийся в океане антарктический айсберг А23а 40 лет назад унес с собой полярную сезонную станцию «Дружная». Об этом в среду, 22 апреля, рассказал путешественник и действительный член Русского географического общества Федор Конюхов.

— Когда этот айсберг оторвало, то там была наша полярная сезонная станция «Дружная» с экспедицией Дмитрия Шпаро. Мы туда наши вещи забросили. И потом мы сидим, нам надо вылетать в Антарктиду, а передают, что айсберг откололся, и станция «Дружная» уходит вместе с ним, — отметил путешественник в беседе с ТАСС.

21 апреля айсберг А23а, который раньше считали крупнейшим ледовым основанием в мире за последние 40 лет, полностью раскололся и растаял. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера и находился на мели в море Уэдделла на протяжении 30 лет. Тогда площадь айсберга составляла 4,1 тысячи квадратных километров.

21 февраля Федор Конюхов рассказал, что за три месяца, проведенных в Антарктиде, он собрал более 100 килограммов различного пластика, который выбрасывает океан. Он пояснил, что пластиковые изделия дрейфуют в водах Южного океана, который омывает Антарктиду, и полуостров накапливает весь этот мусор.

Узнать больше по теме
Антарктида: ледяной материк вне государств
Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
Читать дальше