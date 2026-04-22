Баскетболисты «Пари НН» завершили сезон крупным поражением в Казани

Свой последний матч нижегородцы проводили в Казани против «УНИКСа». Соперник, несмотря на отсутствие мотивации, не пощадил нашу команду, которая вновь играла без своих лидеров Евгения Бабурина, Дмитрия Хвостова и Александра Хоменко. Хозяева площадки выиграли с большим перевесом — 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).