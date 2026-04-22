Баскетболисты «Пари НН» завершили сезон крупным поражением в Казани

«УНИКС» победил с большим отрывом — 101:64.

Сегодня завершился регулярный сезоне в Единой лиге ВТБ. Восьмёрка лучших продолжит борьбу за медали, а вот для БК «Пари НН», ставший девятым, сезон, к сожалению, уже завершён.

Свой последний матч нижегородцы проводили в Казани против «УНИКСа». Соперник, несмотря на отсутствие мотивации, не пощадил нашу команду, которая вновь играла без своих лидеров Евгения Бабурина, Дмитрия Хвостова и Александра Хоменко. Хозяева площадки выиграли с большим перевесом — 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).

Лучшим у нижегородцев стал Илья Карпенков, набравший 21 очко.

В четвертьфинале встречаются:

ЦСКА (1) — «Енисей» (8).

«Локомотив- Кубань» (4) — «Парма Бетсити» (5).

«УНИКС» (2) — «МБА-МАИ» (7).

«Зенит» (3) — «Уралмаш» (6).