В Приморском крае прошла спартакиада пенсионеров

Спартакиада пенсионеров завершилась в городе Арсеньеве в Приморском крае, сообщили в региональном Агентстве проектного управления. Популяризация здорового образа жизни соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В мероприятии приняли участие спортсмены «серебряного» возраста из 11 муниципалитетов региона. Они соревновались в легкой атлетике, эстафете, дартсе, плавании, настольном теннисе и шахматах.
Команда Лесозаводска показала наиболее стабильные результаты по сумме всех видов программы и поднялась на высшую ступень пьедестала. Второе место заняли представители Михайловского округа, третьими стали пенсионеры из Спасска-Дальнего.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.