CNN: Трамп планирует не дать Ирану время на подготовку урегулирования

Президент США Дональд Трамп намерен ограничить Ирану срок на разработку предложений по разрешению конфликта. Так, по крайней мере, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на очередные анонимные источники.
Согласно этим источникам, Белый дом не планирует продлевать режим прекращения огня бессрочно. Неясно, получил ли Тегеран уведомление от Вашингтона о временных рамках для обсуждения.
Кроме того, телеканал сообщил, что в окружении президента Дональда Трампа выразили опасения о дальнейшем ухудшении мировой экономики в случае продолжения американской блокады Ормузского пролива. Однако как он на это отреагировал — загадка.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп в очередной раз начал угрожать Ирану, если тот не пойдёт на поводу у США и не будет выполнять условия американцев касательно ядерных разработок и Ормузского пролива.