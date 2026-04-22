Путин назвал позорным поведение прежнего руководства МОК

«Надеюсь, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжёлое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», — заявил Путин во время вручения госнаград спортсменам и представителям Федерации бокса России.
Глава государства также отметил, что такие изменения важны для восстановления принципов справедливости и равных условий в мировом спортивном движении.
Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. По его словам, это происходит уверенно и с достойными результатами.
