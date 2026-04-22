Воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Шинником» со счетом 2:2

Дежавю могли ощутить болельщики «Факела» на 34-й минуте. Как и в предыдущем матче с «Чайкой», сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе». «Шинник» смог реализовать буквально первый же свой опасный момент. Дмитрий Самойлов от дальней бровки подал в центр штрафной воронежцев, где Илья Порохов опередил опекуна и пяткой послал мяч Кириллу Малярову, а тот сумел опередить выбегавшего вратаря хозяев Игоря Обухова. «Факел», хоть и продолжил атаковать, но дать по-настоящему острый ответ на пропущенный гол в первом тайме не смог.