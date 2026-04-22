В Пермском крае прошел финал школьной лиги беспилотных систем

Событие объединило учащихся из 8 муниципалитетов.

Источник: Национальные проекты России

Финал школьной лиги «Крылья возможностей» — проекта, посвященного современным технологиям беспилотных систем, состоялся в Перми, сообщили в администрации губернатора Пермского края. Проект соответствует целям национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Мероприятие объединило учащихся 28 школ из восьми муниципалитетов региона и привлекло около 500 участников. В финале соревновались более 120 школьников.

С сентября по апрель ребята участвовали в школьных и районных этапах. Соревнования проходили по пяти направлениям: «Инновационный проект» (в двух возрастных группах), «Пилотирование учебного дрона», «Технический симулятор», «Сборка дрона на время» и «Программирование». В каждом направлении определили победителей и призеров.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.