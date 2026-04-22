Как расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» уничтожают укрепрайоны

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» продолжают подавлять живую силу противника, уничтожают укрепрайоны и обеспечивают продвижение российской пехоты.
Командир взвода реактивной артиллерийской батареи, старший лейтенант рассказывает о типичной боевой работе. Недавно его расчет отработал по опорному пункту и скоплению сил противника: четыре пристрелочных снаряда, подтверждение попадания и полный залп остатком пакета. Объективный контроль подтвердил поражение цели. Из-за массового применения дронов расчеты предпочитают работать в сумерках или при плохой видимости.
— Стараемся работать в потемках либо в сумерках. Сейчас наступает лето. Лесные массивы, рощи будут спрятаны листвой. В такое время, как никогда, будет работать… реактивная артиллерия, — говорит командир.
Как говорит командир боевой машины, заместитель командира взвода с позывным «Бэк», особое внимание уделяется ретрансляторам БПЛА.
— Это цель номер один. Их уничтожение всегда спасает чьи-то жизни, — отмечает «Бэк».
Как говорят бойцы, модернизация техники под запросы СВО позволила значительно повысить живучесть машин. Для защиты от сбросов и дронов камикадзе из техники делают «мангал», устанавливается РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы. — «ВМ»), усиливается кабина, чтобы спасти жизнь экипажу.
За плечами бойцов — сотни боевых выездов. Награды подтверждают эффективность: медаль Суворова, «За храбрость», «За боевые отличия» и за участие в СВО. Командир взвода получил их как на территории специальной военной операции, так и уже на государственной границе.
Весна-осень с липкой грязью, летняя листва и постоянная угроза с воздуха — «Грады» адаптировались ко всем вызовам. Простота, проходимость, мощь залпа и средства защиты делают их незаменимыми. Пока расчеты «Севера» продолжают наносить точные удары, продвижение российских войск на харьковском и сумском направлениях остается неостановимым.
КСТАТИ.
РСЗО «Град» — советская реактивная система залпового огня калибра 122 миллиметра. Принята на вооружение в 1963 году. Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная и минимальная дальность поражения зависит от снаряда, наибольшая — 42 километра.