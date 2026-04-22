В поселке Родники планируют построить жилой комплекс на 100 тыс. кв. м с торговым центром

В поселке Родники Гурьевского округа планируется строительство крупного жилого комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м. Проект также предусматривает размещение торгового центра и зарядной инфраструктуры для электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ООО «КПД-Калининград» Павел Новик на заседании круглого стола «Электромобильный Калининград: от производства к городской среде», прошедшего 21 апреля в региональной торгово-промышленной палате.