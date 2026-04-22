WSJ: Трамп допускает возобновление ударов по Ирану, но хочет этого избежать

Американский лидер Дональд Трамп не исключает возобновления ударов по Ирану. Однако все же хочет избежать негативного сценария. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Трамп не расположен к возобновлению ударов по Ирану, но остается открытым к такому варианту», — пишет издание.
По данным источников газеты, 21 апреля в Белом доме Трамп проводил встречи с советниками, где обсуждал будущие операции против Ирана. Это свидетельствует, что американские власти все еще рассматривают вариант продолжения боев с Тегераном. Однако, как подчеркивает издание, президент США готов все решить мирным путем.
Ранее Трамп прокомментировал финансовое состояние Ирана, заявив, что экономика исламской республики находится на грани краха. По его словам, блокировка Ормузского пролива поставила Тегеран в крайне тяжелое положение. Однако Иран продолжает выдерживать давление Вашингтона, отказываясь от его завышенных требований в рамках мирных переговоров.