Бессент: Свыше 10 стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти России

Свыше 10 государств обратились к американской стороне с просьбой продлить срок действия временной лицензии, позволяющей им импортировать российскую нефть. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил глава Министерства финансов США Скотт Бессент во время слушаний в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
— Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней, — передает ответ министра на вопросы сенаторов относительно продления лицензии ТАСС.
Предыдущая лицензия, разрешающая поставки российской нефти, уже загруженной на танкеры, действовала с 12 марта по 11 апреля. Позже США разрешили поставки энергоносителей из России, если они были загружены на суда до 17 апреля. Новое разрешение будет действовать до 16 мая.