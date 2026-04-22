Ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы заполняются водой

Экологи и профильные ведомства в регионе продолжают круглосуточный контроль за работой гидротехнических сооружений, обеспечивающих наполнение озер и ериков водой, сообщает администрация Волгоградской области.
Водоемы Волго-Ахтубинской поймы заполняются благодаря максимальным сбросам Волжской ГЭС. С 20 апреля станция вышла на уровень сброса в объеме 26 тысяч кубометров в секунду. По предварительным данным, такой режим работы ГЭС будет поддерживаться до 30 апреля.
Помимо контроля работы гидроузла и соответствующих сооружений, специалисты особое внимание уделяют качеству обводнения тех участков, где в прошлом году наблюдался дефицит влаги.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что работоспособность всех сооружений была дополнительно проверена в преддверии прохождения паводка.