Ростовские власти выделят 20 млн рублей на мосты и путепроводы

В 2025 году Дирекция СОТИ провела закупки на 1,2 млрд руб. для реконструкции ключевых путепроводов. Область в целом выделила 700 млн руб. на дороги и мосты до 2027 года. Городской бюджет Ростова на транспорт в 2026 году превышает 15 млрд руб. Дирекция СОТИ координирует все проекты: от строительства до содержания. Текущий тендер на 20 млн — часть годового плана на 150 млн руб. по мостам. Победителя определят по цене и квалификации до мая 2026 года. Подрядчик получит аванс 30% и ежемесячные платежи по акту. Контракт минимизирует риски: штрафы за срыв сроков достигают 10% суммы.