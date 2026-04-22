Павлу Дурову пришла повестка по месту проживания в Петербурге

Предприниматель сообщил, что в официальных бумагах он фигурирует под статусом «подозреваемый». Дуров, в свою очередь, с сарказмом отреагировал на это, назвав себя «виновным» в отстаивании принципов свободы слова и конфиденциальности переписки.
Ранее Павел Дуров предрёк Франции ужасные утечки данных. Так он высказался о планах французских властей получить доступ к зашифрованным перепискам. Бизнесмен напомнил о недавней хакерской атаке на национальное агентство ANTS.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.