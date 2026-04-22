Разработчики ПО предложили создать орган по вопросам блокировки VPN

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний — разработчиков программного обеспечения, в том числе 1С, «Лабораторию Касперского», «Базальт СПО», «Тензор» и др.) предложила властям рассмотреть вопрос создания согласительного органа для выработки «взвешенной политики блокировок», следует из письма ассоциации в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и главы администрации президента Антона Вайно. Письмо есть в распоряжении РБК, в АРПП подтвердили подлинность документа и его содержание.
«IТ-сообщество умеет бороться с негативными явлениями интернета (вирусы, атаки, мошенники, фишинг, спам) достаточно эффективно, и эти компетенции можно и нужно использовать», — указано в письме за подписью главы ассоциации Натальи Касперской. По ее словам, ассоциация готова выделить «лучших технических специалистов» в такой согласительный орган, продумать и предложить «взвешенные меры по суверенизации информационного пространства России без разрушения инфраструктуры Рунета».
Белые списки в письме характеризуется как неэффективная мера в том числе потому, что «вынуждать IТ-компании ходить за рубеж через фиксированный набор белых сервисов означает помогать в реализации зарубежных санкций».
Представитель Роскомнадзора сообщил РБК, что «использование VPN для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается». «При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность», — пояснил он. По его словам, сейчас такая возможность есть для более 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. предприятий.
АРПП напоминает, что с 15 апреля интернет-платформам и провайдерам предписано вычислять пользователей с включенным VPN и блокировать им доступ к платформам.
Разработчики ПО пишут, что «изначально государством провозглашалось оправданное и обоснованное желание увеличить контроль и влияние на происходящее в информационном пространстве России. Но в качестве технического решения для реализации данной задачи была выбрана полная блокировка нежелательных цифровых платформ. Это было связано с изобилием враждебного контента на этих платформах, с невозможностью блокировать отдельные страницы и видео, а также с отказом их владельцев сотрудничать с российским регулятором и выполнять законы России».
В АРПП указали, что по мере увеличения числа блокируемых интернет-ресурсов снижалась надежность блокировок и быстро росло число пользователей VPN.
Следующим решением Минцифры стала блокировка сервисов обхода, блокировки сервисов и протоколов VPN, которые «не учли технологические и социальные реалии того, как устроен интернет», говорится в письме.
АРПП утверждает, что:
нет гарантированного способа отличить VPN от обычного шифрованного интернет-трафика;
нет технической возможности отличить «законные» корпоративные VPN от VPN для обхода блокировок;
блокировки сделали технологию VPN широко известной и «подстегнут противников России (в частности, США) ускорить разработки изощренных технологий обхода», а также маскировки трафика различных приложений под VPN-трафик, чтобы вызывать ложные срабатывания средств блокировки, что может приводить к авариям в Рунете;
проблема блокировок запрещенных ресурсов не решается, поскольку помимо VPN существуют другие способы обхода блокировок — прокси, особые настройки оборудования и прочее.
«Отечественные разработчики учили иностранные языки программирования, IТ-продукты и инструменты. Большинство используемых в программировании терминов, информации по разработке, программных библиотек на английском, что делает программистов зависимыми от мирового IТ-сообщества», — резюмирует Касперская, отмечая, что программисты «могут легко найти работу в любой точке мира», и относятся к блокировкам «как к технической проблеме, и ищут технические же способы эту проблему решить».
По данным АРПП, блокировки VPN затрудняют работу российских разработчиков ПО, так как open-source библиотеки находятся на зарубежных ресурсах, а программисты используют VPN, чтобы не показывать российский IP-адрес. Также отечественные IТ-компании используют труд зарубежных разработчиков, и блокировки затрудняют взаимодействие с ними.
Кроме того, применяемые для замедления системы DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов) «создают ложные срабатывания: так, 14 апреля на несколько часов оказался заблокирован один из крупнейших репозиториев Linux — Debian, а до этого оказался заблокирован репозиторий Rust», напоминает АРПП.
В Минцифры от комментариев отказались. РБК направил запрос в правительство и администрацию президента.