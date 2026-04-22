Путин назвал «позорным» поведение прежнего руководства МОК

Предыдущее руководство Международного олимпийского комитета (МОК) проявило позорное и трусливое поведение. С таким заявлением в среду, 22 апреля, выступил президент России Владимир Путин.
Глава государства вручил награды спортсменам и представителям Федерации бокса в Кремле.
— Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма, — сказал российский лидер.
По его словам, многие международные чиновники продемонстрировали свою коррумпированность и политическую предвзятость, вводя избирательные санкции против российских атлетов под предлогом осуждения действий России в контексте украинского конфликта, при этом игнорируя множество других вооруженных конфликтов.
Российский лидер также выразил надежду, что новые руководители МОК и международных спортивных федераций смогут преодолеть это «позорное наследие» своих предшественников, передает РИА Новости.
Ранее российский лидер заявил, что Международному олимпийскому комитету стоит прекратить заниматься «фокусами» и сделать спорт вне политики. Кроме того, Путин заявил, что российские спортсмены совершили настоящий подвиг на прошедших в Италии Паралимпийских играх.