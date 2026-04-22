В Ростовской области в 2026 году установят еще 275 камер наблюдения

Платформа «Безопасный город» заработала в 2018 году в пилотном режиме в пяти городах — Ростове, Таганроге, Батайске, Азове и Аксае — перед чемпионатом мира по футболу. «Ростелеком» разработал ее, и к 2021 году все 55 муниципалитетов региона присоединились к системе «Видеонаблюдение». В 2023 году интегрировали 781 камеру (202 с торговых объектов, 108 с транспортной инфраструктуры, 471 с других), а в 2024-м власти планировали 1100 новых устройств — вдвое больше прошлогоднего показателя.