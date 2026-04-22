Российский штангист Серобян посвятил победу на чемпионате Европы своей бабушке

Российский тяжелоатлет Геворг Серобян одержал победу на чемпионате Европы в Батуми, завоевав золотую медаль в весовой категории до 79 килограммов. Спортсмен посвятил свой триумф недавно умершей бабушке. Он назвал эту победу крупнейшим достижением в карьере.
— Непривычно выступать на таких соревнованиях: тут всегда непонятно, что да как. Просто выходил, на килограммы не смотрел, делал все, что мог. Посвящаю эту победу бабушке: ее не стало месяц назад. Как Бог дал, так и получилось, — сказал тяжелоатлет.
Серобян в свои 23 года продемонстрировал выдающиеся результаты, показав 161 килограмм в рывке и 180 килограммов в толчке, что в сумме двоеборья составило 341 килограммов. Он также установил новый рекорд Европы в упражнении рывок, превзойдя предыдущее достижение румынского атлета Тибериу Доносе (155 килограммов).
Серобян, четырехкратный бронзовый призер чемпионатов России, впервые завоевал медаль на столь крупном международном старте. Второе место занял представитель Албании Брикен Калья с результатом 340 килограммов (153+187), а бронзовую медаль завоевал Мартин Погосян из Армении, набравший 338 килограммов (152+186).
Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Спортсмены до 20 лет из этих стран могут участвовать в соревнованиях без ограничений, передает ТАСС.
Российская теннисистка Мирра Андреева отметила победу во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте необычным перформансом. После матча с американкой Алисией Паркс, обеспечившего ей выход в четвертьфинал, спортсменка обратилась к трибунам с просьбой помочь поздравить ее тренера — легендарную Кончиту Мартинес.