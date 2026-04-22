Российский штангист Серобян посвятил победу на чемпионате Европы своей бабушке

— Непривычно выступать на таких соревнованиях: тут всегда непонятно, что да как. Просто выходил, на килограммы не смотрел, делал все, что мог. Посвящаю эту победу бабушке: ее не стало месяц назад. Как Бог дал, так и получилось, — сказал тяжелоатлет.