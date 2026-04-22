Китайские врачи реанимировали пациента после 40-часовой остановки сердца

Врачи больницы Чжэцзянского университета в Китае смогли реанимировать пациента, у которого сердце не билось в течение 40 часов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило местное издание Sohu.
— Пациентом был мужчина около 40 лет, который находился в местной больнице из-за «сжатия» в груди, во время которого у него случилась остановка сердца и дыхания, считающаяся фульминантным миокардитом, — говорится в материале.
Врачи рассказали, что пытались восстановить ритм сердца с помощью дефибрилляции почти десять раз, но их попытки не увенчались успехом. Жизненные функции пациента поддерживались только с помощью аппаратов.
Врачи подключили мужчину к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая временно берет на себя функции сердца и легких, а также использовали дополнительные методы для поддержания кровообращения и предотвращения тромбообразования. Спустя более чем 40 часов интенсивной терапии сердце пациента начало постепенно восстанавливаться, а ритм нормализовался. Через примерно 20 дней китаец очнулся, и его выписали без серьезных осложнений, передает портал.
10 апреля в Кемеровской области врачи спасли жизнь пациентке с остановкой кровообращения, которая продлилась более 70 минут. 43-летнюю женщину госпитализировали с острым инфарктом и кардиогенным шоком, в приемном отделении у пациентки произошла остановка сердца.