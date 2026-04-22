Актриса Базыкина появилась на кинопремьере на фоне слухов о романе с бывшим Варнавы

Актриса Елизавета Базыкина появилась на премьере российского фильма, в котором сыграла роль жены главного героя. Блондинка рассказала о съёмках, а между тем, светские всезнайки уже обсудили новости из жизни Елизаветы. Известно, что она была претенденткой на участие в группе Serebro, но, по слухам, не прошла туда из-за высокого по сравнению с остальными участницами роста — 173 см. Также Базыкина снималась в сериале «Слово пацана», а ещё общественность обсуждает, что у Елизаветы якобы могут быть отношения с режиссёром Александром Молочниковым, бывшим женихом участницы comedy Екатерины Варнавы. Впрочем, сама Базыкина о личной жизни ничего не рассказывает. Смотрите появление роковой красотки в кинотеатре.