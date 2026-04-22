«Главный разряд»: 71-летняя учительница из Петербурга стала звездой стрит-дэнса на пенсии

71-летняя жительница Петербурга Ольга Владимировна стала популярной благодаря уличным танцам. Видео с её выступлениями на Невском проспекте за несколько дней набрали миллионы просмотров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Источник: Life.ru

71-летняя петербурженка стала популярной благодаря уличным танцам. Видео © Telegram/ SHOT.

Женщина выступает в дуэте с молодым партнёром Максимом Игнатьевым. Их танцы привлекли внимание зрителей, а ролик под песню «Молния» получил отклик даже от Димы Билана, который поддержал старушку в соцсетях.

Ольга Владимировна призналась, что не ожидала такой известности. Ранее она много лет работала учителем географии и биологии, а сейчас продолжает преподавать в педагогическом университете.

В свободное время она выходит танцевать на улицу ради эмоций и движения. Осенью Дима Билан планирует выступить в Петербурге, и она надеется попасть на концерт и, возможно, станцевать вместе с ним.

Ранее Life.ru сообщал, что 87-летняя волонтёр из Челябинска Байрамбике Хамитова, которая регулярно доставляет гуманитарные грузы на передовую, сломала руку, убегая от атаковавшего её машину беспилотника.

