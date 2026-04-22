Юрист Ревзин напомнил россиянам о праве на бесплатную землю в некоторых регионах

В России реализуется программа, позволяющая получить до одного гектара земли в Дальневосточном и Арктическом регионах совершенно бесплатно. Однако для этого нужно выполнить определенные требования. Об этом сообщил адвокат Виталий Ревзин.
По его словам, претенденты должны быть старше 18 лет, иметь стабильный доход и проживать в выбранном районе не менее года.
— Иных документов, кроме подтверждения проживания и паспорта, не требуется, — пояснил эксперт.
Эта программа функционирует уже более десяти лет и привлекла сотни тысяч участников. Земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование с возможностью последующего оформления при выполнении условий освоения. Кроме того, некоторые категории граждан, например представители коренных малочисленных народов, также могут претендовать на получение земли, передает «Абзац».
Иногда на рынке недвижимости появляются необычные предложения, которые позволяют купить недвижимость или участки по уникально маленьким ценам. Например, в феврале заброшенный дом в белорусской глуши, который располагается недалеко от географического центра Европы, начали продавать менее чем за 16 долларов.