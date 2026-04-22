В Израиле наказали военных за разрушение Христа в Ливане

Армия обороны Израиля назначила дисциплинарное наказание двум военнослужащим после инцидента с разрушением статуи Иисуса Христа на юге Ливана, сообщает армейская пресс-служба.
По итогам внутреннего расследования принято решение арестовать на 30 суток солдата, повредившего изваяние, и его сослуживца, который зафиксировал происходящее на фото. Оба военных также отстранены от выполнения боевых задач.
Проверка установила, что инцидент произошел в присутствии группы военнослужащих. На месте находились еще шесть человек, однако они не предприняли попыток остановить действия или сообщить о случившемся командованию.
В армии заявили, что действия солдат противоречат установленным приказам и внутренним нормам. Остальные участники происшествия будут вызваны для разбирательства, после чего командование примет решение о возможных дисциплинарных мерах.
Поводом для проверки стали опубликованные в ливанских СМИ фотографии, на которых запечатлен момент разрушения статуи в населенном пункте Дибель. В израильской армии подтвердили, что на снимках изображен их военнослужащий.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ситуацию, выразив сожаление и подчеркнув, что страна придерживается принципа уважения к религиозным традициям.
В военном ведомстве отдельно заявили, что операции на территории Ливана направлены против «Хезболлах» и других вооруженных группировок, а не против гражданского населения.
Отмечается, что расследование подобных инцидентов проводится в армии Израиля в обязательном порядке с последующим принятием дисциплинарных решений в отношении причастных военнослужащих.
