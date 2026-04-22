СКР заинтересовался «Вредными советами» Остера из-за доклада депутата Бутиной

Как уточнили источники «Ъ» в правоохранительных органах, по поручению Александра Бастрыкина проверка будет проведена сотрудниками центрального аппарата ведомства. Следователи проверят произведения Григория Остера. Как правило, в рамках таких проверок назначаются различные исследования или экспертизы, включая психолого-лингвистическую. Она должна оценить, какое влияние содержание произведения оказывает на читателя, прежде всего несовершеннолетнего. По результатам проверки принимается процессуальное решение — например, о возбуждении уголовного дела или передаче материалов в Роскомнадзор и прокуратуру, которые могут запретить или ограничить распространение произведения.