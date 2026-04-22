В НОИЦ подвели итоги сезона для волейбольного клуба «Горький»

— Задачи, скажем так, оптимальные и минимальные, поставленные перед командой, были выполнены, — отметил директор нижегородского клуба Сергей Андриевский. — Сезон можно разделить на две части. То, что происходило до Нового года, когда мы радовались результату, шли очень хорошо. И в январе, когда столкнулись с определёнными сложностями в игре. Да, в итоге мы оказались в плей-офф, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, хотелось бы пройти дальше. Тем не менее, благодарю за работу тренерский штаб, игровой состав. В целом, всё в порядке, работаем дальше.