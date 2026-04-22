В НОИЦ подвели итоги сезона для волейбольного клуба «Горький»

В Нижегородском областном информационном центре состоялась традиционная пресс-конференция нижегородского волейбольного клуба «Горький», где были подведены итоги сезона-2025/26.
— Задачи, скажем так, оптимальные и минимальные, поставленные перед командой, были выполнены, — отметил директор нижегородского клуба Сергей Андриевский. — Сезон можно разделить на две части. То, что происходило до Нового года, когда мы радовались результату, шли очень хорошо. И в январе, когда столкнулись с определёнными сложностями в игре. Да, в итоге мы оказались в плей-офф, но, как говорится, аппетит приходит во время еды, хотелось бы пройти дальше. Тем не менее, благодарю за работу тренерский штаб, игровой состав. В целом, всё в порядке, работаем дальше.
Сергей Викторович также отметил увеличение зрительского интереса.
— В этом сезоне мы увидели качественный прирост болельщиков, которым очень благодарны за поддержку. Здесь хочу отметить большую работу нашей пресс-службы. Сразу несколько игр прошли при полном аншлаге. Очень хотим, чтобы в будущем полные трибуны были на регулярной основе. Понимаем, многое зависит от результатов, поэтому будем стараться больше радовать победами.
Главный тренер ВК «Горький» Андрей Дранишников пока не стал называть имена игроков, которые покинули клуб, а также фамилии новичков. Об этом будет сообщено по завершении чемпионата России. Но трансферная кампания по его словам уже закрыта.
— Если и будет какое-то усиление состава, то исключительно точечное. Ведём работу в этом направлении. В целом, комплектацией я доволен. Тех игроков, которых хотел видеть, мы получили. Спасибо руководству, которое пошло на встречу в этих вопросах. Легионеры? Пока таких планов у нас нет, — сказал наставник.
Капитан команды Александр Пятыркин, которому в сентябре исполнится 40 лет, заявил, что пока не думает о завершении игровой карьеры:
— Чувствую себя хорошо, есть желание играть. Я уже не раз говорил, что закончу только тогда, когда уже не захочу выходить на площадку. А сейчас уже и мысленно, и физически готовлю себя к следующему сезону.