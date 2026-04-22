В Приморье стартовало голосование за объекты благоустройства на 2027 год

Онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», началось в Приморском крае. Жители 25 муниципалитетов могут выбрать парк, сквер, площадь или набережную с 21 апреля по 12 июня, сообщили в агентстве проектного управления региона.