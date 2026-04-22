В Приморье стартовало голосование за объекты благоустройства на 2027 год

Онлайн-голосование за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», началось в Приморском крае. Жители 25 муниципалитетов могут выбрать парк, сквер, площадь или набережную с 21 апреля по 12 июня, сообщили в агентстве проектного управления региона.
В список для голосования вошли 67 территорий в городах Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанска, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, а также в Кавалеровском, Красноармейском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Хасанском, Хорольском, Черниговском, Чугуевском и Шкотовском округах.
Помощь приморцам окажут волонтеры, работающие в общественных местах. Стать добровольцем может любой житель старше 14 лет, подав заявку на сайте добро.рф. Как отметил министр ЖКХ края Алексей Першин, инициатива положительно скажется на качестве городской среды для всех жителей региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.