В селе Красный Чикой Забайкалья отремонтируют стационар больницы

Капитальный ремонт стационара районной больницы в селе Красный Чикой Забайкальского края проведут в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Работы включают в себя замену всех инженерных коммуникаций, электрики, пожарно-охранной сигнализации. Также специалисты проведут отделку всех помещений. Кроме того, в больнице открыли кабинет эндоскопии.
«Руководство медучреждения специально для этого организовало необходимое обучение для врача. Вот благодаря таким решениям повысится доступность оказания медицинской помощи населению по этому направлению», — отметил замминистра здравоохранения региона Роман Дуденко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.