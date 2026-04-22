В Челябинской области стартовало голосование за объекты благоустройства

В регионе планируют обновить 141 общественную территорию и 9 дворов.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийское голосование за объекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» началось в Челябинской области, сообщил губернатор Алексей Текслер.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать выбор можно на платформе za.gorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в общественных местах. Жители региона сами решают, какие парки, скверы, дворы и пешеходные пространства преобразятся в первую очередь.

За годы реализации национального проекта в области благоустроено более 2 тысяч территорий. В 2026 году запланировано обновление 141 общественной территории и 9 дворов по всему региону. Какие именно объекты приведут в порядок в 2027-м, определят результаты голосования.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.